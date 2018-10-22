“مزحة” حول داعش تقود سيدة للمحاكمة

تحوَّلت مزحة سيدة مغربية مع زوجها إلى تهمة قانونية بعد أن قرَّرت تنفيذ مقلب ضده مستغلة اسم تنظيم داعش.

وبحسب موقع “هسبرس” المحلي، فإن الزوجة الشابة التي تم الحكم عليها مع إيقاف التنفيذ، رغبت في ممازحة زوجها، بأن بعثت له رسالة عبر هاتفه من رقم مجهول، تدعوه فيها إلى الانضمام إلى تنظيم داعش، وتركت مزحتها تنطلي على زوجها دون أن تخبره، بغية رؤية ردّ فعله.

لكن الزوج ما أن رأى الرسالة حتى دخل الفزع إلى قلبه، فتوجَّه إلى مركز الشرطة، ليقدّم لهم الرسالة، قبل أن يكتشف لاحقًا أنها كانت موجَّهة من قبل زوجته الشابة.

وحظيت المتهمة بـ”التخفيف لدى النطق بالحكم عليها أخيرًا من قبل محكمة الرباط”.