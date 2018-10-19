اعتقال فتاة مغربية ارتدت زيَّ شرطي والتقطت صورًا خليعة على فيسبوك

تمكنت الشرطة القضائية التابعة لمدينة وجدة، شرق المغرب، من القبض على فتاة (24 سنة)، من ذوي السوابق القضائية وذلك للاشتباه بتورطها في قضية تتعلق بارتداء زي نظامي خاص بوظيفة عمومية بشكل علني وبغير حق، والتقاط صور خليعة ونشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن المغربي، فإن المشتبه بها كانت قد التقطت صورًا فوتوغرافية وهي ترتدي زيًا نظاميًا، يعود لصديقها الشرطي الذي يعمل في مدينة السعيدية المجاورة جغرافيًا لمدينة وجدة، أثناء قيامها بأشغال التنظيف بمنزل المعني بالأمر خلال فصل الصيف الماضي، وذلك قبل أن يتم تلف هاتفها النقال، ليتم نشر تلك الصور مصحوبة بصور أخرى تظهر فيها الفتاة في وضعيات مخلة بالحياء العام.

وتم الاحتفاظ بالفتاة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الجمعة، بينما تم الاستماع للشرطي الذي ارتدت المعنية بالأمر زيَّه الوظيفي، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية .