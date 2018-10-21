انهيار أرضي يفاجئ حضور حفل راقص (فيديو)

انتهى حفل رقص نهاية غير متوقعة عندما أصيب 30 شخصًا على الأقل إثر انهيار الأرض وسقوط العشرات من الأشخاص في الحفرة التي أحدثها الانهيار.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “مترو” البريطانية، لحظة انهيار الأرض أثناء رقص عشرات الأشخاص في حفلة جامحة بشقة في ولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية.

وبين المقطع كيف كان الجميع يستمتعون بوقتهم ويرقصون، عندما انهارت الأرض فجأة لتبتلع العشرات في حفرة ضخمة، وسط صرخات الحضور.

ووصل المسعفون فور حدوث الواقعة، وكان معظم حضور الحفل هم طلاب من جامعة “كليمسون” في ولاية كارولاينا الجنوبية، وفق الصحيفة.

وكشفت التقارير أنه تم نقل ما يصل إلى 30 شخصًا إلى 3 مستشفيات بالمنطقة.

وقال أحد الطلاب عبر “تويتر” إن “هناك العديد من الإصابات، لكن من غير المعروف ما إذا كان هناك أشخاص يعانون من إصابات تهدد حياتهم”.