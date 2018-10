انهيار أرضي يفاجئ حضور حفل راقص (فيديو)

View this post on Instagram

@eremenws . . شاهد.. انهيار أرضي يفاجىء حضور حفل راقص ???? . #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات#منوعات#أخبار #رقص #حفل #انهيار #انهيار_ارضي . #party #dance #collapse #floor