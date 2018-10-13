رقصة المطر.. تقليعة سعودية في عاصفة وادي رهجان المهيبة (فيديو)

رقصة المطر.. تقليعة سعودية في عاصفة وادي رهجان المهيبة (فيديو)

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

تداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل، الجمعة، مقاطع مهيبة تظهر تساقطا غزيرا للأمطار الفيضانية في منطقة وادي رهجان، جنوب شرق مكة المكرمة.

وكانت منطقة وادي رهجان تأثرت بحالة عنيفة من عدم الاستقرار تسببت بتكاثف للغيوم الركماية الرعدية، التي تسببت بهطول غزير للأمطار المصحوبة بالبرد.

وتنوعت الفيديوهات التي رصدت الحالة الجوية، بين فرحين بسقوط المطر إلى حد وصل إلى الارتماء فوق المياه الجارية وبين رصد للحالة قبيل تأثيرها.

وأظهرت مقاطع  اشتدادا في سرعة الرياح الهابطة التي تسببها العواصف الرعدية، فيما رصدت مقاطع أخرى تشكل السحابة الركامية الكثيفة التي تسببت بالأمطار الغزيرة.

وتشهد عدة مناطق في المملكة العربية السعودية حالات عدم استقرار متتالية منذ بداية الموسم، في حين يتوقع استمرارها في الأيام القادمة لا بل اشتدادها واتساع رقعة تأثيرها.

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