رقصة المطر.. تقليعة سعودية في عاصفة وادي رهجان المهيبة (فيديو)

تداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل، الجمعة، مقاطع مهيبة تظهر تساقطا غزيرا للأمطار الفيضانية في منطقة وادي رهجان، جنوب شرق مكة المكرمة.

وكانت منطقة وادي رهجان تأثرت بحالة عنيفة من عدم الاستقرار تسببت بتكاثف للغيوم الركماية الرعدية، التي تسببت بهطول غزير للأمطار المصحوبة بالبرد.

شاهد | ????⛈️

امطار غزيره على وادي رهجان جنوب شرق #مكة_المكرمة اليوم الجمعه ١٤٤٠/٢/٣ ????في المقطع الأخ العزيز سند السلمي يعبر عن فرحته بالمطر على طريقته الخاصه

المصدر: @rsq9999#ساعه_استجابه pic.twitter.com/xvwCvoLKph — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 12, 2018

امطا غزيرة مع برد وادي رهجان pic.twitter.com/s6zBReslND — صـالـح الـعُـمـري (@Alom_14) October 12, 2018

وتنوعت الفيديوهات التي رصدت الحالة الجوية، بين فرحين بسقوط المطر إلى حد وصل إلى الارتماء فوق المياه الجارية وبين رصد للحالة قبيل تأثيرها.

وأظهرت مقاطع اشتدادا في سرعة الرياح الهابطة التي تسببها العواصف الرعدية، فيما رصدت مقاطع أخرى تشكل السحابة الركامية الكثيفة التي تسببت بالأمطار الغزيرة.

امطار غزيرة مع برد وسط وادي رهجان جنوب شرق مكة المكرمة pic.twitter.com/XcpV8C8fKf — عبدالرحمن السلمي (@ksa201326) October 12, 2018

وتشهد عدة مناطق في المملكة العربية السعودية حالات عدم استقرار متتالية منذ بداية الموسم، في حين يتوقع استمرارها في الأيام القادمة لا بل اشتدادها واتساع رقعة تأثيرها.

الطريق نحو السحابة مغرب اليوم وادي رهجان⛈???????? pic.twitter.com/NqXznvihe5 — صـالـح الـعُـمـري (@Alom_14) October 12, 2018

أمطار وادي رهجان اليوم الجمعة ١٤٤٠/٢/٣

اللهم اجعلها أمطار خير وبركة وانفع بها البلاد والعباد pic.twitter.com/K1MOka6NXu — صوت مكة (@makkahvoice) October 12, 2018