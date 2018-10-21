توقيف تلميذين بعد رفع سلاح زائف على معلمة في مدرسة فرنسية

أوقفت السلطات الفرنسية على ذمة التحقيق، تلميذين في السادسة عشرة من عمرهما، بعد انتشار مقطع مصوّر يظهر فيه أحدهما وهو يشهر سلاحًا زائفًا بوجه أستاذته في المدرسة، بحسب مصادر عدة.

وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه فتى يقف في قاعة الدراسة حاملًا مسدَّسًا في وجه المدرّسة وموجّهًا إليها عبارات التهديد، وطالبًا منها أن تسجّله حاضرًا.

ولا تبدو المدرّسة في المقطع المصوّر مصابة بالذعر، بل تتصرّف بهدوء، ثم يسمع صوت ضحك من يصوّر المقطع وبعض الثرثرة في الصف.

والجمعة، قدّمت المدرّسة شكوى فأوقف تلميذ في السادسة عشرة من عمره، يشتبه في أنه هو من أدخل المسدس الزائف إلى المدرسة، وفقًا للنيابة العامة في كريتاي.

وأوقف فتى آخر في السادسة عشرة من عمره -أيضًا- للاشتباه في أنه هو من رفع المسدّس، بحسب ما أفاد مصدر قريب من التحقيق.