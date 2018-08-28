بعد ساعات من اتهامه بالاغتصاب.. السلطات الفرنسية تطلق سراح سعد لمجرد

أطلقت السلطات الفرنسية مساء يوم الثلاثاء، سراح الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك بعد ساعات قليلة من توجيه المدعي العام الفرنسي تهمة الاغتصاب للفنان المغربي الشهير.

وقال البشير عبدو، والد الفنان سعد لمجرد، في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”: إن “السلطات الفرنسية أفرجت عن ابني سعد، قبل لحظات”، رافضًا الكشف عن الحيثيات التي أحاطت بهذا الإفراج.

وأضاف البشير عبدو: “الحمد لله ابني غادر السجن، وأسرته منتشية بهذا الخبر السعيد، وهذا ما يهمنا والتفاصيل تأتي فيما بعد”.

وشكر والد لمجرد في تصريحه كل من دعم سعد في محنته، داخل وخارج أرض المغرب، كما طمأن محبيه على حالته النفسية، دون أن يخوض أكثر في مستجدات القضية، والسيناريوهات المحتملة.

وكانت الفنانة أحلام أول المهنئين حيث كتبت على صفحتها في أنستغرام “الله ينصرك حبيبي ألف سلامة عليك وحسبى الله ونعم الوكيل في كل من يظلمك وظلمك الله معاك وبينصرك.. مبرووووك.. متأكدة إنك نقي ورائع وإنسان جميل ابن المغرب حبيبي كلنا معاك مبروك البراءة.. مبروك للمغرب”.

وكانت الأجهزة الأمنية في بلدة “سانت تروبيز”، قد ألقت القبض على لمجرد الأحد الماضي، بعد تلقيها شكوى من فتاة تبلغ من العمر 29 عامًا، تتهمه فيها بالاغتصاب.

يذكر أن الفنان المغربي سعد لمجرد ملاحق أصلًا في فرنسا بتهمة اغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عامًا في غرفة فندقية في باريس، وقد وجّه إليه القضاء رسميًا في تشرين الأول/أكتوبر 2016 تهمة “الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة”، وأودعه السجن بانتظار محاكمته.