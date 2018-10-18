مقتل ملكة جمال سابقة دهسًا في أمريكا (صورة)

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل ملكة جمال ولاية كاليفورنيا سابقًا، يانا لافرينتيفا، جراء سحق رأسها بواسطة سائق مركبة، وذلك أثناء توقفها لثوانٍ في منتصف أحد طرق مدينة لوس أنجلوس، لخلع حذائها.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الخميس، نقلًا عن الشرطة الأمريكية، أن لافرينتيفا (30 عامًا) هي أم لطفلين، وكانت قبل دهسها، برفقة زوجها وأصدقائها في حفل ليلي، وأثناء خروجهم للشارع، قطعت الطريق قبلهم.

وصرّح زوجها الذي لم يُخبر طفليه بوفاة والدتهما، أن زوجته توقفت في منتصف الطريق لخلع حذائها، لأنه كان يؤلمها، وكان لا يزال هناك 18 ثانية على ضوء العبور الأخضر، حيث ظهرت سيارة دفع رباعي تسير بسرعة أكثر من الحد الأقصى المسموح به وهي 35 ميلًا/الساعة، لتدهسها، ولم يحاول السائق مجهول الهوية التوقف لمساعدتها.

وجمعت الشرطة صورًا بكاميرات المراقبة من مكان الحادث، لتحديد هوية الجاني، واعتقاله.