الشرطة الأمريكية تقتل ممثلة بعدما أشهرت “مسدس هواء”

لقيت الممثلة فانيسا ماركيز، التي شاركت في المسلسل الأمريكي الشهير “إي آر”، مصرعها برصاص الشرطة الأمريكية بعدما أشهرت مسدسًا تبين لاحقًا أنه يعمل بالهواء المضغوط، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

وقد تدخل عناصر الشرطة بناء على طلب من صاحب منزل في باسادينا قرب لوس أنجليس تقيم فيه الممثلة البالغة 49 عامًا. وأوضح جو مندوزا، من مكتب شريف لوس أنجليس، أن ماركيز بدت وكأنها تعاني من اضطرابات عقلية لدى وصول عناصر الشرطة.

وأشار إلى أن عناصر الشرطة وخبيرًا صحيًا تحدثوا إليها “لأكثر من ساعة ونصف الساعة مقترحين عليها مساعدة طبية”.

ومضى الشرطي يقول: “حملت بعد ذلك مسدسًا وصوبته باتجاه العناصر فأطلقت الشرطة النار عندها”، مضيفًا أن السلطات “تحققت من السلاح بعد ذلك وتبين لها أنه من النوع الذي يعمل بالهواء المضغوط لكنه يشبه مسدسًا نصف آلي”.

وقد أدت فانيسا ماركيز دور الممرضة ويندي غولدمان في مسلسل “إي آر” بين العامين 1994 و1997 إلى جانب جورج كلوني خصوصًا، وكان لها مشاركات أخرى في مسلسلات مثل “ميلروز بلايس” و”ساينفلد”.