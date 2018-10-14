جاءوا ولم يجدوا المكان.. إعلان وظائف “وهمي” يثير فوضى بين شبان سعوديين (فيديو)

أثار إعلان “وهمي” لوظيفة في المملكة العربية السعودية، حالة من الفوضى بين عدد من الشباب الذين تقدموا للوظيفة، بعد أن اكتشفوا أن الإعلان والعنوان غير صحيحين.

وتوافد عدد كبيرة من الشباب إلى أحد المواقع في المدينة المنورة “مخطط البدراني”، وهو المذكور في الإعلان، إلا أنهم اكتشفوا أن الإعلان “وهمي”، وفقًا لموقع “أخبار 24” الإلكتروني.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشباب وهم مجتمعون ليلًا في ذلك الموقع، حيث قال بعضهم إنهم “تلقوا رسالة على أحد التطبیقات تتضمن موعد تقديم وظائف في القطار السريع، تحتوي على خريطة الموقع”.

وبعد أن تم تداول الرسالة بشكل مكثف بين الباحثين عن العمل، اجتمعوا جميعهم في ذات المكان غير الموجود على أرض الواقع، الأمر الذي أحدث حالة من الفوضى.