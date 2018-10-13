بالفيديو.. فتاة تسقط من شرفة بالطابق السابع والعشرين أثناء التقاط سيلفي

في مشهد صادم سقطت سيدة من الطابق السابع والعشرين في مبنى شاهق الارتفاع عندما فقدت توازنها وهي تلتقط صورة سيلفي وتوفت إثر سقوطها.

وكانت السيدة البالغة من العمر 27 عامًا واسمها ساندرا مانويلا دا كوستا ماسيدو، تستند إلى سور الشرفة حينما كانت تلتقط صورة لها.

وأظهر مقطع فيديو أنها كانت مُمسكة بعصا السيلفي وهي تسقط على الأرض.

وصاح أحد المشاهدين الذين كانوا يصورون المأساة: “إنها مجنونة، انظر إليها، إنها تسقط”.

وهرع المسعفون إلى مكان الحادث وهو مبنى يسمى برج الأقصر في أحد أحياء مدينة بنما يدعى إل كانجريجو.

يذكر أن عمال البناء في مبنى مجاور صاحوا عليها لكي تنزل من فوق سور الشرفة الذي كانت تقف عليه قبل أن تسقط وتتوفى، لكن الرياح القوية التي كانت تهب في ذلك الوقت جعلتها لا تستطيع سماع تحذيراتهم.

وذكرت تقارير محلية أن الحادث لا يزال قيد التحقيق لكن الشرطة ركزت على النظرية القائلة بأن عاصفة رياح قوية ربما تكون قد أفقدتها توازنها.

نشرت هيئة الإطفاء في بنما تحذيرًا بموقعها على “تويتر” بعد المأساة قالت فيه: “لا تخاطر بحياتك من أجل صورة التقاط صورة سيلفي أن تفقد دقيقة في حياتك أفضل من أن تفقد حياتك في دقيقة.’

وكتبت سيدة برتغالية على إنستغرام: “هذه السيدة كانت صديقة جيدة جدًا لي، هي أم لطفلين كانت معلمة وكانت في بنما للعمل في المهنة التي اختارتها”.