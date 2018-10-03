هل تعرف ضحايا هوس”السيلفي” منذ انتشار الظاهرة؟

كشفت دراسة حديثة أن 259 شخصًا فقدوا أرواحهم؛ بسبب حوادث متعلقة بهوس التقاط صور “السيلفي” منذ العام 2011، حيث انتشرت الظاهرة بين ملاك الهواتف الذكية.

وأشارت الدراسة إلى أن معظم الحوادث وقعت في الهند ثم روسيا، وبعدهما الولايات المتحدة وباكستان.

وأضافت أن معظم الضحايا (72%) شبان أعمارهم أقل من 30 عامًا.

وأفادت الدراسة بأن النساء أكثر ولعًا بالتقاط السيلفي، إلا أن معظم ضحايا الحوادث المرتبطة بذلك رجال؛ بسبب إقدامهم على التقاط صور بأماكن خطرة مثل سفوح الجبال الشاهقة.

وأضافت أن الغرق كان سببًا رئيسيًا أيضًا في الوفيات؛ بسبب التقاط صور على متن قوارب أثناء ارتفاع كبير لأمواج البحر.

وقالت: إن هناك أسبابًا متفرقة أخرى مثل حوادث السيارات أثناء التقاط صور السيلفي من سيارات مسرعة خلال القيادة.

وشملت الدراسة الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2011 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وأوصت الدراسة بإصدار قوانين تحظر التقاط تلك الصور في المناطق التي قد تشكل خطورة على أرواح البشر.