الداخلية العراقية: لم يصلنا تقرير الطب العدلي بشأن وفاة الياسري والحسن لحد اللحظة (فيديو)

كشف وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي عن تطورات جديدة في عمل الوزارة بشأن قضية وفاة كل من خبيرتي التجميل رفيف الياسري ورشا الحسن.

وأكد “الأعرجي” ، خلال استضافته في برنامج “دائرة حوار” على قناة “عراقية”، أنه عقب نقل رفيف الياسري للمستشفى توفيت، وكان لا بد للطب العدلي أن يقدم تقريرًا، لكن لم يصل للوزارة إلى حد الآن، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة وأخذت عينات لكن الطب العدلي لم يرسل تقريره.

وفيما يخص وفاة خبيرة التجميل رشا الحسن، أكد وزير الداخلية أيضًا أنه لم يصل إليهم أي تقرير من الطب العدلي لحد اليوم، مبينًا أن كثيرًا من حالات الوفاة لم يصل بشأنها أي تقارير.

وقال إن زوج “الحسن” لم يتقدم بأي شكوى للوزارة، وهو ما يعيق عملها، لافتًا إلى أن زوج رشا الحسن قال في تصريح سابق إن زوجته مريضة وتعاني من ارتفاع الضغط.