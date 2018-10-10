الداخلية العراقية: لم يصلنا تقرير الطب العدلي بشأن وفاة الياسري والحسن لحد اللحظة (فيديو)

كشف وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي عن تطورات جديدة في عمل الوزارة بشأن قضية وفاة كل من خبيرتي التجميل رفيف الياسري ورشا الحسن.
وأكد “الأعرجي” ، خلال استضافته في برنامج “دائرة حوار” على قناة “عراقية”، أنه عقب نقل رفيف الياسري للمستشفى توفيت، وكان لا بد للطب العدلي أن يقدم تقريرًا، لكن لم يصل للوزارة إلى حد الآن، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة وأخذت عينات لكن الطب العدلي لم يرسل تقريره.
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@eremnews . . الداخلية العراقية: لم نتلق التقارير الطبية بشأن وفاة رفيف الياسري ورشا الحسن للآن . . #إرم_نيوز #لايكات #لايك #تفاعل #منوعات #اخبار #احداث #حول_العالم #غرائب #غريب #متابعين #عجيب #الامارات #الكويت #السعودية #البحرين #اليمن #عمان #العراق #تاره_فارس #تارة_فارس #اغتيال #الموصل #بغداد #كرار_النوشي #رشا_الحسن #رفيف_الياسري
وفيما يخص وفاة خبيرة التجميل رشا الحسن، أكد وزير الداخلية أيضًا أنه لم يصل إليهم أي تقرير من الطب العدلي لحد اليوم، مبينًا أن كثيرًا من حالات الوفاة لم يصل بشأنها أي تقارير.
وقال إن زوج “الحسن” لم يتقدم بأي شكوى للوزارة، وهو ما يعيق عملها، لافتًا إلى أن زوج رشا الحسن قال في تصريح سابق إن زوجته مريضة وتعاني من ارتفاع الضغط.