انهيار مبنى في البحرين وسقوط مصابين (صور وفيديو)

انهيار مبنى في البحرين وسقوط مصابين (صور وفيديو)

#إرم نيوز

المصدر: فريق التحرير

أعلنت السلطات البحرينية، مساء يوم الثلاثاء، أن الأجهزة المختصة تتعامل مع حادثة انهيار مبنى قديم في منطقة السلمانية في العاصمة المنامة.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إن فرق الدفاع المدني باشرت التعامل مع  بلاغ يفيد بانهيار مبنى قديم في منطقة السلمانية.

وأضافت أن ما يزيد على 11 آلية للدفاع المدني، و15 دورية أمنية، و60 ضابطًا وفردًا، و19 سيارة إسعاف باشرت إجراءاتها لإنقاذ المصابين إثر انهيار مبنى سكني من طابقين في منطقة السلمانية، وأنه تم نقل 20 مصابًا إلى المستشفى تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وبليغة”.

وتداول  نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع  فيديو وصورًا تُظهر جانبًا من المصابين والمبنى المنهار.

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