انهيار مبنى في البحرين وسقوط مصابين (صور وفيديو)

أعلنت السلطات البحرينية، مساء يوم الثلاثاء، أن الأجهزة المختصة تتعامل مع حادثة انهيار مبنى قديم في منطقة السلمانية في العاصمة المنامة.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إن فرق الدفاع المدني باشرت التعامل مع بلاغ يفيد بانهيار مبنى قديم في منطقة السلمانية.

وأضافت أن ما يزيد على 11 آلية للدفاع المدني، و15 دورية أمنية، و60 ضابطًا وفردًا، و19 سيارة إسعاف باشرت إجراءاتها لإنقاذ المصابين إثر انهيار مبنى سكني من طابقين في منطقة السلمانية، وأنه تم نقل 20 مصابًا إلى المستشفى تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وبليغة”.

ما يزيد عن 11 آلية للدفاع المدني و15 دورية أمنية و60 ضابطا وفردا و19 سيارة اسعاف ، تباشر اجراءاتها لانقاذ المصابين اثر انهيار مبنى سكني من طابقين في منطقة السلمانية والمعلومات تؤكد نقل 20 مصابا للمستشفى تراوحت اصاباتهم بين متوسطة وبليغة. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) October 9, 2018

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا تُظهر جانبًا من المصابين والمبنى المنهار.