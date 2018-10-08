أجواء احتفالية تنتهي بمأساة.. حادث سير مروع يصدم أمريكا (صور)

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الاثنين، بأن أربعة شبان حديثي الزواج وأربعة شقيقات وشقيقين من أسرة أخرى كانوا ضمن 20 قتيلًا سقطوا في حادث تحطم سيارة ليموزين كانت تقلهم إلى حفل عيد ميلاد في نيويورك.

ووصفت السلطات الاتحادية الحادث الذي وقع يوم السبت بأنه الأسوأ بين حوادث النقل في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عشر سنوات.

ولم يكشف المسؤولون عن أسماء الضحايا حتى صباح اليوم الاثنين؛ لكن تصريحات الأقارب لوسائل الإعلام كشفت عن بعض التفاصيل والأسماء.

وقالت صحيفة “تايمز أوف روتشستر نيويورك”،” إن إيرين وشين مكجوان عروسان كانا دخلا القفص الذهبي قبل خمسة أشهر فقط ولقيا حتفهما في الحادث”.

وأضافت الصحيفة وغيرها من المنافذ الإعلامية أن الزوجين كانا ضمن 17 شخصًا ركبوا سيارة الليموزين المنكوبة للاحتفال بعيد الميلاد الثلاثين لصديقتهم إيمي ستينبيرج.

وقالت الشرطة والمجلس القومي لسلامة النقل “إن السيارة الليموزين اندفعت بقوة عبر تقاطع للطرق السريعة بعد ظهر يوم السبت في بلدة سكوهاري بولاية نيويورك على بعد 65 كيلومترًا غربي مدينة ألباني.”

واصطدمت السيارة بسيارة متوقفة لم يكن بها أحد وصدمت اثنين من المارة قبل أن ينتهي بها الحال في وادٍ.

وأعلنت شرطة الولاية مقتل سائق السيارة وجميع الركاب البالغ عددهم 17 واثنين من المارة.

وقال أقارب لستينبرج لصحيفة “نيويورك تايمز” إنها أيضًا كانت حديثة الزواج ولقيت حتفها في الحادث مع ثلاثة من شقيقاتها وزوجها وشقيقه.

وقالت باربرا دوجلاس خالة الشقيقات الأربع “لا أدري ماذا أقول. ليس بوسعك استيعاب مأساة كهذه عندما يغيب الموت أربعًا من بناتك”.

وتتحرى شرطة الولاية سبب الحادث.

وقال روبرت سموالت رئيس المجلس القومي لسلامة النقل في مؤتمر صحافي أمس الأحد إن الحادث هو الأسوأ بين حوادث النقل في الولايات المتحدة منذ عام 2009 عندما لقي 49 شخصًا حتفهم في حادث طائرة بمدينة بافالو في نيويورك.