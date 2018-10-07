مصرع 20 شخصًا بحادث سير في نيويورك

لقي 20 شخصًا مصرعهم نتيجة تصادم سيارتين في شوهاري بولاية نيويورك الأمريكية، الأحد.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلًا عن تقارير محلية أن إحدى السيارتين كانت “ليموزين” تقل أشخاصًا مشاركين في حفل زفاف.

وقال إريك وايس المتحدث باسم المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، إن فريقًا كاملًا من المحققين وصل إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووقع الحادث أمام متجر “أبل باريل كانتري” حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن عددًا كبيرًا من الأشخاص كانوا موجودين في مكان مخصص للانتظار أمامه.

وشكر المتجر في منشور على صفحته في فيسبوك خدمات الطوارئ على استجابتها “للحادث المروع”.

وأضاف: “قلوبنا مع كل من تضرر بأحداث اليوم ونصلي من أجلهم”.

وكانت الإدارة الوطنية لسلامة المرور الأمريكية قد أشارت في تقرير لها نهاية العام الماضي، أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير ارتفع بنسبة 2.6% في الولايات المتحدة.