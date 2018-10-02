بالفيديو.. سيارة تدهس عددًا من الأشخاص في مدينة اسطنبول التركية

بدأت الشرطة التركية، يوم الثلاثاء، علميات بحث مكثفة عن سائق إحدى المركبات قام بدهس عدد من الأشخاص والمارة في منطقة باكركوى في إسطنبول.

وقال شهود عيان إن سائق مركبة أقدم على دهس المارة على الرصيف، وبعدها هرب من مكان الحادثة، وفق قناة “NTV” التركية.

وأضاف الشهود أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية هرعت إلى المكان.

ووفقًا للبيانات الأولية التي نقلتها وسائل الإعلام التركية عن مسؤولين أمنيين، فإن أسباب الحادثة غير معروفة.

في المقابل قال شهود عيان إن “سبب الحادثة كان مشاجرة عائلية بين السائق وصديقه، وقد حاول المارة أن يتدخلوا ليحلوا الخلاف، ولكن السائق أصبح أكثر عدوانية وبدأ دهس المارة”.



