بعد اعتراضهم على ظروف العمل.. تركيا تسجن 24 من عمال مطار إسطنبول (فيديو)

قضت محكمة تركية، الأربعاء، بحبس 24 شخصًا شاركوا في احتجاجات على ظروف العمل في مطار إسطنبول الجديد الأسبوع الماضي إلى حين محاكمتهم، وفق ما أفادت به قناة “سي.إن.إن ترك”.

وقالت القناة إن “43 شخصًا في المجمل من هؤلاء المعتقلين أُرسلوا إلى محكمة في إسطنبول لتصدر حكمًا بشأنهم، وإن المحكمة أفرجت عن 19 منهم سيخضعون لرقابة قضائية”.

وأضافت “سي.إن.إن ترك” أن “من اعتقلوا رسميًّا وتقرر حبسهم وعددهم 24 ، يواجهون اتهامات مؤقتة مثل: مقاومة الشرطة، والإضرار بممتلكات عامة، ومخالفة القانون الذي يحكم الاحتجاجات”.

والمطار أحد أهم المشروعات في طفرة بناء بدأت قبل 15 عامًا في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتصل السعة المبدئية المقررة للمطار إلى 90 مليون مسافر سنويًّا؛ ما يجعله أحد أكبر المطارات في العالم.

وقال حاكم مدينة إسطنبول، في تصريحات سابقة، إن “أكثر من 400 شخص تم اعتقالهم في البداية بسبب المشاركة في الاحتجاجات”، وفق رويترز.

واستؤنف العمل في المطار يوم الاثنين الماضي، وسط وجود أمني مكثف، وذلك حسبما أفادت نقابتان عماليتان.

وكان العمال يشكون منذ وقت طويل من الطعام والمساكن ومعايير السلامة في موقع البناء، وهي ظروف شبهتها نقابات عمالية بمعسكر اعتقال.

وفي فبراير/شباط قالت وزارة العمل التركية إن 27 عاملاً لقوا حتفهم في المطار منذ بدء العمل فيه في 2015 معظمهم في حوادث أو بسبب مشكلات صحية.

وبدأت الاحتجاجات يوم الجمعة بعد إصابة 17 عاملاً في حادث تعرضت له حافلة مخصصة لتوصيلهم إلى الموقع.

وقالت شركة “آي.جيه.إيه” التي تدير المطار، يوم الأحد، إن العمل يسير وفقًا لما هو مقرر ولن يتم تأجيل موعد افتتاح المطار المقرر يوم الـ 29 من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت الشركة أنه “تم اتخاذ خطوات لتحسين ظروف العمل وأماكن إقامة العمال التي يقولون إنها مليئة ببق الفراش”.