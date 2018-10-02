إحالة رجال إطفاء في الكويت إلى التحقيق بسبب “طلاق حمودي” (فيديو)

أحيل عدد من رجال الإطفاء في الكويت، إلى التحقيق، بعد ظهورهم بمقطع فيديو مرتدين الزي الرسمي، وهم يحتفلون بطلاق زميل لهم.

وانتشر مقطع فيديو قبل عدة أيام لإطفائيين في أحد المراكز التابعة للإطفاء، وقد أحضروا قالب حلوى لزميل لهم مكتوب عليه عبارة “مبروك الطلاق حمودي” وعليه شموع مضاءة، وهم يحتفلون ويهللون.

وقال مصدر أمني إن “المقطع المتداول يشير إلى عدم احترام الإطفائيين الذين ظهروا فيه بملابسهم العسكرية، للوائح والقوانين المعمول بها في الإدارة العامة للإطفاء، بما يسيء لهم بين أفراد المجتمع، وعليه جارٍ إحالتهم إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”، بحسب صحيفة “الراي” المحلية.