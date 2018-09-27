فيديو ممرضة تعذب مريضًا يشعل الغضب في الكويت

أشعل مقطع فيديو مسرب من أحد المستشفيات أو المراكز العلاجية، جدلًا وغضبًا واسعين بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشاره في الكويت.

واستهجن الناشطون سلوك الممرضة الذي وصفوه بـ “المهين واللاإنساني” تجاه مريض ملقى على سرير العلاج لا حول له ولا قوة لمنع تلك الممرضة من معاملته بتلك القسوة.

وأظهر مقطع الفيديو ممرضة تقوم برمي الأغراض عليه وجرّه بطريقة همجية من ذراعه على الرغم من كونه يظهر متصلًا بالأجهزة الطبية في دلالة على صعوبة حالته الصحية، حسب ما أظهر الفيديو.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة الكويتية لاحقًا أن الحادثة لم تكن في الكويت، وأن المقطع المصوّر ليس في أحد المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحّة”.

وقالت الوزارة في تعليقها: “ردًّا على ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن سوء معاملة إحدى الممرضات مع أحد المرضى، قمنا بالبحث والتحرّي عن مدى صحة الفيديو المنتشر، وتبين في البحث المبدئي أن محتوى الفيديو لم يحدث في أي مركز أو مستشفى تابع لوزارة الصحة”.