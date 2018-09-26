والد الطفلة ضحية ماس كهربائي بالسعودية يروي تفاصيل الحادثة (فيديو)

كشف علي الشهري، والد الطفلة “جنى”، والتي توفيت صعقًا في المجاردة في المملكة العربية السعودية، تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة ابنته بسبب ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة.

وأكد أن “جنى” ما زالت إلى الآن في ثلاجة الموتى من أجل تشريح جثتها بعد موافقتهم على ذلك، متوقعًا صدور التقرير الشرعي اليوم الأربعاء، موضحًا أن ملف القضية في النيابة العامة حاليًا.

وفي مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، قال الشهري إن ابنته خرجت مع أسرتها إلى حديقة المجاردة للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني، وصادف أن اقتربت من عمود إنارة، وتوفيت من فورها بسبب ماس كهربائي.

وقال إنه فور وقوع الحادثة هرعت فرق الدفاع المدني للحديقة، ووجدت 6 أعمدة إنارة بها ماس كهربائي، ففصلوا التيار، وأطفأوا الإنارة عن الحديقة، وأعيدت بعد صيانتها، مؤكدًا أنه لم يتواصل أحد معه إلى حد الآن من مسؤولي بلدية المجاردة.

وأيد والد الطفلة المجني عليها قرار وزير الشؤون البلدية إعفاء 3 من مسؤولي بلدية المجاردة، معتبرًا أنه “قرار صائب”.

بدوره، أوضح المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للشؤون البلدية والقروية في مداخلته مع البرنامج أن الإعفاءات تمت بناء على القراءة الأولى للحادثة، وستكون واردة في أي وقت قبل صدور نتائج التحقيق.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية أصدر أمس الثلاثاء قرارًا بإعفاء كل من رئيس بلدية المجاردة ومدير الخدمات ورئيس قسم الكهرباء في البلدية من مناصبهم، وإحالتهم للتحقيق، وذلك إثر حادثة وفاة الطفلة.