شاب ينجو من الموت بعد 49 يومًا وسط البحر (صور)

تمكن شاب أندونيسي يعيش بجزيرة سولاويزي في إندونيسيا، من النجاة والحفاظ على حياته بعد فقدانه مدة 49 يومًا وسط البحر، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقالت الصحيفة الإثنين، إن “ألدي أديلانج 19 عامًا، يعمل حارس مصابيح يُشغّلها بشكل دوري لجذب الأسماك إلى كوخ عائم بلا محرك أو مجداف، وذلك على بعد 77 ميلًا من البحر في خليج مانادو شمال إندونيسيا، وبينما كان أديلانج داخل الكوخ لالتقاط صيده، هبّت عاصفة شديدة، تسببت في قطع كابل إرساء الكوخ، وجرفه في البحر”.

وحاولت قوات أمن السواحل الإندونيسية العثور عليه، حيث كشفت قنصلية إندونيسيا في مدينة أوساكا اليابانية، أن أكثر من 10 سفن تجارية مرت في المياه الدولية الإندونيسية، ولكنها فشلت في العثور على الفتى.

في نهاية المطاف تمكنت سفينة تجارية تتبع لدولة بنما من رصده، حيث التقطه البحارة من مياه جزيرة غوام غرب المحيط الهادئ، التي تبعد أكثر من 1200 ميل عن خليج مانادو في إندونيسيا.

ونزل أديلانج في البداية إلى اليابان عبر طائرة، ثم عاد إلى عائلته في إندونيسيا، حيث صرح لوسائل إعلامية إندونيسية، قائلًا “اعتقدت أني سأموت في أي وقت، حتى أنني فكرت بالانتحار والقفز في المياه، لكنني كنت أتذكر نصيحة والدي بالصلاة والدعاء وقت الضيق”.

وذكر أديلانج أنه “تمكن من البقاء على قيد الحياة من خلال اصطياد الأسماك وحرق الخشب من كوخه لطهيها، كما كان يشرب مياه البحر، حيث كان يقلل من ملوحتها باستخدام ملابسه”.