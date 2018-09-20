أسكوت العالمية للفنادق تعزز محفظة أعمالها العقارية في إندونيسيا

أعلنت ’أسكوت المحدودة‘، أكبر مالك ومشغل للشقق الفندقية والمملوكة بشكل كامل لشركة ’كابيتالاند‘، عن مواصلة نموها سريع الخطى في قطاع فنادق الأعمال ذات الفئة المتوسطة، وذلك باستثمار حوالي 26 مليون دولار أمريكي[1] في استحواذها على 70% من حصة ’جرين أوك‘ لإدارة الفنادق، وهي الشركة القابضة التابعة لمجموعة ’تاوزيا‘ الإندنوسية لإدارة الفنادق (TAUZIA). ويأتي هذا الاستثمار كخطوة غير مسبوقة تمهد الطريق أمام انطلاق ’أسكوت‘ في القطاع السكني خارج إطار أعمالها الرئيسة في مجال تشغيل الشقق الفندقية وإدارة الخدمات الفندقية للشركات.

ومن خلال استثمارها في ’تاوزيا‘، المدرجة ضمن قائمة أفضل خمس شركات تختص بتشغيل الفنادق على مستوى إندونيسيا، ستنمو محفظة ’أسكوت‘ بما يقارب 20 ألف وحدة فندقية، يخضع نصفها للتطوير، تتوزع ضمن 122 فندقاً في إندونيسيا وماليزيا وفيتنام، لتحتضن ما يزيد عن 94 ألف وحدة فندقية، متجاوزةً بذلك هدفها لعام 2020 المتمثل في بلوغ 80 ألف وحدة سكنية.

تتوزع معظم الفنادق التابعة لعلامة ’تاوزيا‘ ضمن مواقع مثالية في إندونيسيا، مع تواجد قرابة 60% من وجهاتها ضمن المدن الرئيسة مثل: جاكرتا وبالي وباندونغ وسورابايا ويوغياكارتا. وتلبي ما يقرب من70% من فنادق ’تاوزيا‘ احتياجات المسافرين من رجال الأعمال، في حين تختص النسبة المتبقية بتوفير خدمات تُعنى بالسياح وعشاق الترفيه.

وبهذه المناسبة، قال كيفن جوه، الرئيس التنفيذي لـ’أسكوت‘: “تشهد الشقق والخدمات الفندقية المقدمة من ’أسكوت‘ ازدياداً في الطلب من قبل المسافرين والمغتربين من روّاد الأعمال، وهذا ما يدفعنا للاستفادة من الفرص الثمينة في قطاع فنادق الأعمال ذات الفئة المتوسطة والذي يشهد بدوره نمواً غير مسبوق يُعزى إلى ازدهار اقتصاد الأعمال المستقلة وصعود روّاد الأعمال كثيري التنقل والسفر، ومؤسسي البنية التحتية وغيرهم من العاملين بالمشاريع والمسافرين الشغوفين بالترفيه واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا مِن قِبَل مَن يتمتعون باستقلال مادي وتقديرٍ عالٍ للقيم، ومن خلال استثمارنا في ’تاوزيا‘، نتطلع قدماً إلى دخول هذه السوق التي تعتبر واحدة من أسرع الأسواق نمواً في القطاع الفندقي.

كما نأمل أيضاً بتوسيع خدماتنا خارج إطار الشقق المخدّمة، حيث يمكننا الاستفادة من خبرة ’أسكوت‘ العالمية الممتدة على ما يزيد عن 30 عاماً في إدارة العقارات، وستتيح الأعمال الجديدة في القطاع السكني أمام ’أسكوت‘ فرصة توفير خدمات مرموقة تلبي تطلعات شريحة العملاء الجديدة عبر توسيع باقة عروض منتجاتنا وخدماتنا، كما ستضمن الزيادة في حجم أعمالنا إلى جانب الاستثمارات السابقة في شركتي ’سينيرجي جلوبال هاوسينج‘ و’كويست أبارتمنت هوتيلز‘ تعزيز التعاون والعمليات المشتركة في مجالات البيع المتقاطع والكفاءات التشغيلية إلى جانب تحسين التواصل مع العملاء، وبشكل أساس ترسيخ مكانة ’أسكوت‘ كسلسلة حيوية وفاعلة في القطاع السكني”.

تضم ’تاوزيا‘ ست علامات تختص بأسلوب الحياة المحلي الفاخر، وهي فنادق ’هاريس‘ ذات الفئة المتوسطة والتي تتمحور هويتها حول أسلوب الحياة الذي يُعنى بالصحة والترفيه والأعمال؛ و’فوكس هاريس‘ التي تحفل بالتصاميم العصرية الراقية؛ و’يلو‘ التي تبرز كوجهات مثالية لروّاد الأعمال الشباب الشغوفين بالتقنيات الحديثة والباحثين عن خوض تجارب جديدة وتطوير علاقاتهم الاجتماعية وأعمالهم المستقلة؛ إلى جانب فنادق ’بوب!‘ الاقتصادية الخاصة بالمسافرين العصريين ممن يبدون اهتماماً واضحاً بالبيئة، وتحتضن علامة ’بريفيرنس‘ التابعة لـ ’تاوزيا‘ فنادق البوتيك الراقية، بينما تعتبر فنادق ’هاريس فيرتو‘ وجهات رفيعة المستوى تقدم خدمات مخصصة لرواد الأعمال، وستعمل علامات ’تاوزيا‘ على استكمال كوكبة علامات ’أسكوت‘ من خلال عروض منتجاتها المختلفة والموجهة إلى شرائح مختلفة من العملاء.

وأضاف جوه: “ستمكننا محفظة ’تاوزيا‘ من فنادق الأعمال ذات الفئة المتوسطة سريعة النمو من تعزيز حضورنا في قطاع الفنادق ذات الفئة المتوسطة الآخذ بالازدهار في آسيا، والذي سيستقبل ثلثي سكان العالم من ذوي الدخل المتوسط بحلول عام 2030. [2]. وعلاوةً على حضور ’تاوزيا‘ القوي في إندونيسيا، ستسهم شبكة ’أسكوت‘ العالمية التي تضم ما يقرب مِن 100 ألف عميل من الشركات في تسليط الضوء على خدمات ’تاوزيا‘ في الأسواق العالمية، لا سيّما تلك التي تشهد طلباً سريعاً، مثل: ماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام وغيرها من المدن غير الرئيسة في كمبوديا ولاوس وميانمار، وقد تضمنت محفظتنا قبل إطلاق استثماراتنا في ’تاوزيا‘ 10 فنادق مخصصة للأعمال مع ما يقرب من ألفي غرفة فندقية في محفظة العلامة، وإضافة إلى الوحدات الفندقية التي تنضوي تحت مظلة ’تاوزيا‘، نتطلع لإضافة 20 ألف غرفة أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة في مناطق جنوب شرق آسيا؛ ما سيسهم بنمو محفظتنا الفندقية إلى ما يزيد عن 41 ألف غرفة فندقية، تشكل حوالي 25% من هدفنا المأمول تحقيقه في 2023، والرامي إلى افتتاح 160 ألف وحدة فندقية”.

وفي معرض تعليقه، قال مارك شتاينماير، مؤسس شركة ’تاوزيا‘: “تعد ’أسكوت‘ واحدة من أبرز مشغلي الشقق الفندقية حول العالم والأكبر في إندونيسيا. وسترتقي شراكتنا معها بمكانة ’تاوزيا‘ إلى مصاف العلامات العالمية، وتعزز من حضورها خارج إندونيسيا. تركزت جهود ’تاوزيا‘ خلال السنوات الـ 17 الماضية على السوق الإندونيسية، وأثمرت رؤيتنا العصرية في التصميم وتجديد العلامة التجارية في إطلاق ست علامات شهيرة ومختصة بأسلوب الحياة، تقدم خدماتها لشرائح مختلفة من المسافرين، ممن يفضلون الفنادق الفاخرة والأماكن الهادئة والوجهات العصرية والاجتماعية وأماكن الإقامة الاقتصادية. تعتبر العديد من فنادقنا وجهات مثالية لروّاد الأعمال ممن ينشدون ممارسة أعمالهم ضمن قاعات ومراكز مؤتمرات مرموقة مزودة بمرافق للمأكولات والمشروبات. ومع استمرار الإدارة الحالية بتسيير عمليات فنادق ’تاوزيا‘ والتعاون مع شبكة ’أسكوت‘، نؤمن وبشكل كبير أن خبرتنا المشتركة ستسهم في تعزيز نمو ’تاوزيا‘ لتغدو من بين أبرز مشغلي الفنادق في المنطقة”.

وتشير التوقعات إلى نمو قطاع الضيافة في منطقة جنوب شرق آسيا بالتزامن مع التوسع الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المنطقة، وازدهار القطاع السياحي، وارتفاع نسبة الاستهلاك والطلب، فضلاً عن تدفق كبير من الاستثمارات الأجنبية. كما ستعمل رابطة جنوب شرق آسيا “آسيان” الاقتصادية على إطلاق مزيد من الاستثمارات وفرص العمل في المنطقة؛ ما سيترافق مع زيادة الطلب في قطاع الضيافة فيها.

وفيما يخص إندونيسيا، تمتلك ’أسكوت‘ سجلاً زاخراً يمتد إلى 22 عاماً، وتضم محفظتها 17 شقة فندقية جاهزة وأكثر من 3 آلاف وحدة تتوزع في جاكرتا وبالي وباندونغ وكراوانغ وماكاسار وسورابايا ويوغياكارتا. ويعدّ اقتصاد إندونيسيا أكبر اقتصادات منطقة جنوب شرق آسيا، كما يحتل المرتبة العاشرة ضمن قائمة أكبر الاقتصادات العالمية، والرابعة من حيث أكثر الدول المأهولة حول العالم مع تعداد سكان يصل إلى 252 مليون نسمة[3]. وقد استقبلت البلاد في عام 2017 أكثر من 14 مليون زائر أجنبي، بزيادة تفوق المليونين عن عام 2016، بينما شهد الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً ملحوظاً بواقع 8.5% ليصل إلى 430.5 تريليون روبية إندونيسية.

شهدت عمليات ’أسكوت‘ خلال السنوات الماضية مزيداً من التوسع والنمو، إذ كشفت الشركة في مايو 2018 عن مشروعها المشترك مع مجموعة فنادق ’هواجو‘، إحدى الشركات الصينية الرائدة والمختصة بتشغيل العمليات الفندقية والمدرجة في بورصة ناسداك، إلى جانب شركة تتبع لها ومجموعة ’سي جي آي إيه‘ للشقق الفندقية، وذلك بهدف إطلاق 16 ألف وحدة فندقية تندرج تحت مظلة علامة ’سيتادينس‘ في الصين بحلول عام 2025. وكانت ’أسكوت‘ استحوذت في العام الفائت على النسبة العظمى من حصة ’سينيرجي جلوبال هاوسينج‘، مزود أماكن الإقامة الرائد في الولايات المتحدة الأمريكية، كما رفعت حصتها في شركة ’كويست أبارتمنت هوتيلز‘ من 20% إلى 80% لتصبح أكبر مشغل للشقق الفندقية في أسترالاسيا.

ونصّ اتفاق الاستحواذ على دفع ’أسكوت‘ مبلغ 12.95 مليون دولار أمركي في الـ 17 من سبتمبر 2018، إلى جانب دفعات سنوية -مرهونة ببعض التغييرات- يتم احتسابها بناءً على صيغة محددة تتعلق بعدد الغرف الفندقية الجاهزة في بعض الفنادق التي تديرها علامة ’تاوزيا‘ خلال العام المحدد؛ على أن تلتزم ’أسكوت‘ بتسديد كامل المبلغ المتبقي والبالغ 12.95 مليون دولار أمريكي خلال خمسة أعوام بدءاً من الـ 1 من يناير 2018.

(2) “صنُع في آسيا لخدمة آسيا: كيف يعيد ازدهار قطاع فنادق الفئة المتوسطة صياغة الاقتصاد العالمي” (16 أبريل 2017)، صحيفة ’ساوث تشاينا مورنينج بوست‘.

[3] “البنك الدولي في إندونيسيا” (2018)، مجموعة البنك الدولي