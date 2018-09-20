مصرع رجل وزوجته جراء أمطار طوفانية اجتاحت “قسنطينة” الجزائرية (صور)

لقي رجل وزوجته مصرعهما جراء تساقط أمطار طوفانية على مدينة قسنطينة شرقي الجزائر.

وغمرت المياه سيارة الزوجين، بحسب مصالح الحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني).

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات توثق حجم الخسائر المادية والبشرية التي خلفتها الأمطار المتساقطة، مساء الأربعاء.

ووجدت عدة عائلات نفسها في العراء بعدما غمرت السيول منازلها، فيما واجهت مصالح الدفاع المدني صعوبات أثناء تدخلاتها لإنقاذ المتضررين من الأمطار الطوفانية بسبب الطرقات المقطوعة.

وشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا على والي محافظة قسنطينة عبدالسميع سعيدون، الذي حاول التقليل من الخسائر التي تسببت فيها الأمطار، واعتبر أن إطلاق مصطلح “كارثة” على فيضانات قسنطينة، “أمر مبالغ فيه”.

وشهدت عدة مدن جزائرية مؤخرًا تساقط أمطار طوفانية خلفت قتلى وجرحي إضافة إلى خسائر مادية، أمرت وزارة الداخلية الجزائرية بإحصائها حتى يتم تعويض الضحايا.