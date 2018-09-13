أمطار طوفانية تُغرق مدينة تبسة الجزائرية (صور)

شهدت مدن جزائرية ليلة الخميس، تساقط أمطار طوفانية، تسببت في وقوع خسائر مادية وبشرية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تُظهر حجم الخسائر التي خلفتها الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد.

وتُظهر الصور غرق عدة أحياء وتجمعات سكنية، بمدينة تبسة شرق الجزائر، والقريبة من الحدود التونسية، فيما تسببت الأمطار بتشكيل سيول جرفت سيارات كانت مركونة في الشوارع.

وتحدثت مصادر محلية عن تسجيل مفقودين في المناطق التي تساقطت فيها الأمطار، وسط غياب أرقام وإحصائيات رسمية عن عدد الضحايا والخسائر المادية.

وهاجم ناشطون ورؤساء جمعيات محلية، السلطات بسبب ما وصفوه “تقاعسها عن حل بعض المشكلات تحسبًا لفصل الشتاء”.