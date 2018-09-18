إزالة إبرتي خياطة من بطن سيدة بعد 66 عامًا (صور)

اكتشفت سيدة تركية تبلغ من العمر 68 عامًا، تُعاني من آلام في بطنها، أنها تعيش وفي بطنها إبرتا خياطة منذُ 66 عامًا.

ووجد الأطباء أن المدعوة رازي يلدريم، لديها اتصال غير طبيعي بين المعدة والجلد يتسبب في تسرب بعض محتويات المعدة.

وبدأت الحالة قبل أكثر من 6 عقود، عندما ابتلعت السيدة 3 إبر بطول 5 سم، عندما كانت في عامها الثاني، إذ أزال الجراحون إحدى هذه الإبر في ذلك الوقت، وبقيت اثنتان منهما دون أن يلاحظهما أحد طوال حياتها.

ودخلت السيدة يلدريم إلى مستشفى أتاتورك للأبحاث في إزمير، حيثُ تم تشخيص حالتها بأنها تُعاني من حالة تسمى “ناسور”، ليكتشف الأطباء لاحقًا جسمين غريبين في بطنها قبل أن يتمكنوا من إزالتهما، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وقال الطبيب الجراح أحمد إير، الذي أجرى العملية الجراحية: “اكتشفنا أن في جسم المريضة إبر منذُ أن كانت في الثانية من العمر ولم تتم إزالتها في ذلك الوقت”.

وأضاف: “خلال العملية الجراحية عالجنا الناسور وقمنا بإزالة الأجسام الغريبة، كانت توجد إبرتان طول كل منهما 5 سنتيمترات”.