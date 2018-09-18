صحيفة تركية تكشف تفاصيل عقد نيجريدو مع نادي النصر الإماراتي

بات الإسباني ألفارو نيجريدو قريبًا من الانضمام إلى النصر الإماراتي، بعدما ذكرت تقارير صحفية تركية أنه خضع للفحص الطبي بالفعل، يوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة “ميليت” التركية: إن مهاجم فالنسيا السابق وبشكيتاش التركي الحالي وصل إلى دبي؛ للانضمام إلى النصر مقابل ثمانية ملايين يورو لمدة موسمين.

حسب وسائل الإعلام التركية قبل قليل |

نيغريدو في طريقه الى دبي لإجراء الفحوصات الطبية تمهيداً لـ انضمامه الى نادي النصر الاماراتي..

pic.twitter.com/gM7MpMcqvW — يإسر المـرّيٰ | ⭐️ (@YasrStats) September 16, 2018

ومن المقرر أن يعلن النادي عن الصفقة رسميًا خلال الساعات القليلة الماضية، والتوقيع على العقود الرسمية لينضم لصفوف “العميد”.

وسيبدأ النادي إجراءات تسجيل نيجريدو في قائمة العميد للموسم الحالي، حتى يلحق بمباراة العين المقبلة، ليسجل الظهور الرسمي الأول مع الفريق.

وسينضم الدولي الإسباني السابق إلى محترفي النصر البرازيلي ماركينيوس والفرنسي يوهان كاباي والبرازيلي صمويل روزا.

وقالت صحيفة الإمارات اليوم: إن النصر أنهى بالفعل إجراءات تسجيل نيجريدو.

وحسب الصحيفة، فإن نيغريدو وقع عقدًا مدته موسمان مع نادي النصر، سيتقاضىٰ بموجبه 8 ملايين يورو في موسمين، في الموسم الأول أربعة ملايين ونصف المليون يورو، وفي الموسم الثاني ثلاثة ملايين ونصف المليون يورو، وبلغت قيمة انتقال نيغريدو من بشكتاش إلى النصر مليونًا و100 ألف يورو.