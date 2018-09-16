سائق ينسى طفلًا بحافلة مدرسية في السعودية وهذا مصيره

لقي طالب سعودي في المرحلة الابتدائية من تعليمه اليوم الأحد، حتفه اختناقًا داخل حافلة مدرسية، بعد أن نسيه السائق وزملاؤه نائمًا في المقاعد الخلفية للحافلة.

وتوفي الطالب ويُدعى عبدالعزيز بن مصطفى المسلم، وهو داخل الحافلة المدرسية نتيجة الاختناق، إذ تجاوزت درجة الحرارة 40 درجة، فضلًا عن نسبة الرطوبة العالية.

ويدرس الطالب بالصف الثاني في مدرسة ابن خلدون الابتدائية بمنطقة سيهات التابعة للتعليم بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وكان يستقل حافلة مدرسية خاصة مستأجرة من قبل والده.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم الشرقية سعيد الباحص، “إن حالة الوفاة للطالب وقعت اليوم عندما نسي سائق الباص الطالب داخله وهو نائم، ولم يتنبه لنزوله من عدمه إلا متأخرًا”.

وأضاف أنه بعد أن “تم تسجيل الطالب غائبًا عن الحضور إلى المدرسة من بداية الدوام لليوم الدراسي، وتم إرسال رسالة لوالده وقتها بغياب الطالب عن المدرسة مع بقية الطلاب الغائبين لهذا اليوم، ليتم بعد ذلك إبلاغ المدرسة بوفاة الطالب في المستشفى”، وفقًا لموقع “سبق” الإلكتروني.