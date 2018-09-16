حد الحرابة والسجن.. عقوبة عصابة سعودية قتلت رجل أمن

أدانت محكمة سعودية، اليوم الأحد، في حكم ابتدائي، 7 متهمين سعوديين، بقتل رجل أمن في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في تبوك، شمالي المملكة.

وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالإجماع إقامة حد الحرابة على المتهم الأول بقتل العريف عبدالله بن ناصر الرشيدي مع اقتراح صلبه بعد قتله، وفق ما أوردت صحيفة “سبق” المحلية”.

كما قررت سجن المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع بمدد تتراوح بين سنتين إلى 6 سنوات بعد ثبوت إدانتهم بعدم إبلاغ الجهات الأمنية وتسترهم والاشتراك في محاولة تضليل الجهات الأمنية.

وأُدين المتهم الأول بـ”الخروج على ولي الأمر ومتابعة أحد رجال الأمن بعد مشاهدته أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري ومن ثم إطلاق ثلاثين طلقة من سلاحه الرشاش عمدًا وعدوانًا بقصد قتله ونتج عن ذلك وفاته وهو داخل سيارته، استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكريين، والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعة زعيمه وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية وتبني أفكاره واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم”.