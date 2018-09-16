إصابة 12 مصريًا في حادث خروج قطار بالمنوفية

أصيب 12 مصريًا، اليوم الأحد، جراء خروج قطار عن القضبان بمحافظة المنوفية شمال مصر، وفق بيان لوزارة الصحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، في بيان، إن “12 مواطنًا أصيبوا، إثر خروج قطار عن القضبان بمحطة شبين الكوم الجديدة في محافظة المنوفية”.

وأشار إلى أنه “فور وقوع الحادث جرى الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة نقلت 3 من المصابين إلى مستشفيي شبين الكوم الجامعي، فيما تم نقل 9 آخرين إلى مستشفى شبين التعليمي”، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

وشهدت مصر طوال العام الماضي 159 حادث قطار على مستوى جميع المحافظات.

وتعد مصر من بين أسوأ 10 دول في العالم من ناحية ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة، إذ سجل العام الماضي مقتل 202 شخصين وما يقرب من 1000 مصاب، وسجلت القطارات 3 حوادث مدوية، كما وصلت الديون المتراكمة على هيئة سكة الحديد منذ عام 1989 إلى 43 مليار جنيه.

كما تربعت حوادث القطارات على عرش الفجائع المصرية؛ بعدما كشف تقرير لهيئة سكك حديد مصر، أن إجمالي حوادث سكك الحديد بلغ 4 آلاف و777 حادثة في السنوات الخمس الأخيرة.