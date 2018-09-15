شاهد فضيحة مراسل طقس أمريكي خلال تغطيته إعصار “فلورنس” (فيديو)

تعرض مراسل طقس أمريكي يُدعى “مايك سايدل” لموقف محرج، بعد أن حاول التظاهر بمقاومة رياح إعصار فلورنس “العاتية”، بينما كان ينقل أحداث الإعصار الذي ضرب ولاية كارولاينا الشمالية.

وظهر المراسل أثناء البث المباشر على قناة “Channel Weather”، وهو يُصارع الرياح، في حين ظهر خلف المراسل شخصان يسيران بكل هدوء، ما كشف عدم صدق المراسل.

وشهد الفیديو انتشارًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيثُ تعرض المراسل لموجه من الانتقادات، ما دفع القناة لإصدار بيان تدافع فيه عن مراسلها.

وقالت القناة في بیانها:”من المهم أن نلاحظ أن الشخصین اللذين يسيران في الخلفیة يمشيان على الخرسانة، بینما يحاول مايك الحفاظ على توازنه على العشب المبلل”.