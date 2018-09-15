بطلب أمريكي.. أستراليا تعتقل جامعيًا إيرانيًا بتهمة نقل معدات عسكرية إلى طهران

اعتقلت السلطات الأمنية الأسترالية طالبًا جامعيًا إيرانيًا، أمس الجمعة، بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية، بتهمة قيامه بشراء “قطع رادار عسكري متطور وإرسالها إلى إيران”، وفق قناة abc التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالي.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، اليوم السبت، عن الإعلام الأسترالي قوله إن “رضا دهباشي كيوي 38 عامًا، وهو طالب بجامعة كوينزلاند الأسترالية، جرى اعتقاله أمس الجمعة، بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية”.

وأضافت أن “اعتقال رضا دهباشي جاء بعد اتهامه بتصدير معدات أمريكية إلى إيران، وهي قطع رادار عسكري متطور للكشف عن الطائرات أو الصواريخ”، منوهة إلى أن “هذا الطالب الجامعي الإيراني لم يسافر إلى الولايات المتحدة منذ تواجده في استراليا“.

وتابعت القناة الأسترالية بحسب مصادر أمنية قولها إن “السلطات الأمريكية تحاول استعادة الإيراني رضا دهباشي كيوي ونقله إلى أمريكا من أستراليا لمحاكمته”، منوهة إلى أن “الاتهامات التي وجهت إلى رضا كانت في عام 2008 عندما كان يعيش في إيران”.

ومن المتوقع أن يواجه الإيراني رضا دهباشي كيوي عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا بتهمة الالتفاف على العقوبات الأمريكية والغربية ضد طهران قبل إبرام الاتفاق النووي عام 2015.

وفي سياق متصل، قال المحامي دانيال كارافانا، إنه أعلن أمام محكمة ولاية بريزبان في أستراليا، أن “الإيراني رضا دهباشي كيوي يدرس في مرحلة الدكتوراه ولديه منحة دراسية خاصة”.

وفي سياق متصل، قالت مواقع إخبارية إيرانية، إن اعتقال “رضا دهباشي جرى أول أمس (الخميس الماضي) وتم نقله إلى مركز الاحتجاز”.