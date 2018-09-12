طيار مصري ينقذ طائرة من الانفجار والتحطم في صربيا

أنقذ طيار مصري، طائرة من وقوعها في كارثة، بعدما تفادى تحطمها ونجح بالهبوط بها في مدينة بلغراد في دولة صربيا، بعدما تعرضت إلى انفجار بإطاراتها الجانبية، ثم تمكن قائد الطائرة من طراز بوينغ 737/800، بالرحلة رقم 3100، من الهبوط بسلام في المدينة.

وقالت شركة “مصر للطيران”، الأربعاء، إن “الطائرة كان على متنها أكثر من 150 راكبًا، وكانت متجهة إلى صريبا في أول رحلة تسيرها مصر إلى تلك البلد”.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن “الطائرة انحرفت من قائدها بشكل غريب قبل الهبوط، وذلك بسبب خطأ تقني في أبراج المطار لتحديد مدرج هبوطها، ليقوم قائد الطائرة بمناورة نجح من خلالها في الهبوط”.

وأشارت إلى أن “ما تم تداوله عن إصابة بعض الركاب غير صحيح مطلقًا، ولم يصب أي منهم بأذى”، لافتة إلى أن “السلطات في صربيا تحقق في الواقعة، خاصةً أن هناك دلالات تشير إلى وجود شيء ما طارئ في أرضية المدرج الخاص بهبوط الطائرة، تسبب في هذا الأمر”.