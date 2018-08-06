مشاركة إسرائيلية في عرض عسكري كرواتي تثير أزمة دبلوماسية مع صربيا (فيديو)

نشبت أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وصربيا، إثر مشاركة مقاتلات إسرائيلية في عرض عسكري بكرواتيا، في إطار احتفالات الأخيرة بمرور 23 عامًا على ما تعرف بـ”حرب الاستقلال الكرواتية”، أو “عملية العاصفة”، والتي انتهت بطرد قرابة 250 ألف صربي من البلاد.

وذكر موقع “واي نت” العبري، الاثنين، أن “حالة من الغضب تسود الحكومة في صربيا، بعد أن شارك الطيارون الإسرائيليون في العرض العسكري، وكُلفت الخارجية الصربية بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل، أعربت خلالها عن عدم فهمها للموقف الإسرائيلي، الذي أبدى عدم اكتراث بحساسية الأمر بالنسبة للجانب الصربي”.

وسلم ميلوتين ستانيوفيس، السفير الصربي في تل أبيب، الرسالة إلى الخارجية الإسرائيلية، وأعرب عن “استياء بلده من مشاركة الطيارين الإسرائيليين”، بحسب الموقع ذاته.

واعتبرت الرسالة أن “الخطوة الإسرائيلية أبعد من أن تعكس مشاعر الصداقة تجاه صربيا”، مضيفة أن “حالة من الإحباط تسود بلده عقب مشاركة الطيارين الإسرائيليين بالعرض العسكري”.

وبحسب ما أورده موقع “واي نت”، هبطت 3 مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز (F-16) الخميس الماضي، بالعاصمة الكرواتية زغرب، برفقة مقاتلات قديمة من الطراز ذاته، اشترتها كرواتيا من إسرائيل بقيمة 750 مليون دولار، فيما نشرت وزارة الدفاع في زغرب صور الطيارين الإسرائيليين والكرواتيين بينما يقفون إلى جوار المقاتلات.

وشاركت المقاتلات الإسرائيلية، أمس الأحد، في العرض العسكري الكرواتي، الذي جرى في سماء مدينة كنين، بين زغرب وسبليت، بحضور مندوبين عن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل الموقع بيانًا صادرًا عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، جاء فيه أنه “في إطار التعاون بين سلاحي الجو، الإسرائيلي والكرواتي، شاركت 3 مقاتلات من طراز F-16 وطائرات نقل في العرض العسكري”، مضيفًا أن “هذا الحدث ليس في إطار التعاون التنفيذي بين البلدين، والذي يشمل تبادل المعرفة والتدريب المشترك.. هناك منظومة علاقات بين إسرائيل وصربيا تقوم على الصداقة.. وإسرائيل ترى صربيا صديقة حقيقية مثلها مثل كرواتيا”.