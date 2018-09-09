صياد ليبي يصطاد سمكة عملاقة (صور)

تمكن صياد ليبي يُدعى إدريس المغربي، من اصطياد سمكة السيف الضخمة، المعروفة محليًا بسمكة “باش سباطة”، وعالميًا تعرف باسم “سمكة مارلين”.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، في ليبيا، صورًا للصياد الليبي برفقة السمكة العملاقة التي اصطادها.

ويبلغ طول السمكة 3 أمتار في حين يبلغ وزنها 185 كغ، واستخدم إدريس صنارة من نوع خاص تناسب هذه الأحجام من الأسماك.

ويظهر الصياد الليبي، وهو من سكان منطقة البريقة الواقعة على بعد 80 كم غرب مدينة أجدابيا شرق ليبيا، في إحدى الصور وهو متكئ بجانب السمكة ليظهر مدى طولها.

وتباينت تعليقات الليبيين من رواد مواقع التواصل، إذ أبدى أغلبهم إعجابه وتعجبه من حجم السمكة وطولها، في حين شكك آخرون بالصور مؤكدين أن السواحل الليبية لا يمكن أن تحتوي هذا النوع من الأسماك.

ويمتد الساحل الليبي على البحر المتوسط لمسافة تقترب من ألفي كم، وتتنوع طبيعة هذه الشواطئ، كما تتنوع الأسماك والأحياء البحرية في هذا البحر.