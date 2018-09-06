بالفيديو.. احتراق شاحنة في السعودية بعد تعرضها لصاعقة رعدية

ضربت صاعقة رعدية ترافقت مع تقلبات جوية عاصفة تشهدها منطقة مكة المكرمة، مقطورة شاحنة نقل أعلاف في منطقة حضن على طريق الطائف – الرياض، ما تسبب في احتراقها دون تسجيل إصابات.

وأظهر مقطع فيديو صوره أشخاص في موقع الحريق، النار تستعر بالشاحنة بينما تملأ مياه الأمطار الغزيرة المكان.

ونقلت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن الدفاع المدني في المنطقة، أن “صاعقة ضربت مقطورة شاحنة محملة بالأعلاف في منطقة حضن على طريق ( #الطائف / #الرياض) تسببت في احتراقها.. لم تسجل أي إصابات ولله الحمد”.

ودعا الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل التقلبات الجوية المؤثرة وورود توقعات للأرصاد بهطول أمطار متفرقة مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

فيديو#صاعقة تضرب مقطورة شاحنة محملة بالأعلاف في منطقة حضن على طريق #الطائف – #الرياض تسببت في احتراقها ولم تسجل أي إصابات ولله الحمد. pic.twitter.com/jhrE87XO6o — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) ٥ سبتمبر ٢٠١٨