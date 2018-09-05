بعد 3 سنوات على الحريق.. تعويض ضحايا مستشفى جازان السعودية بـ100 ألف دولار

أقرت اللجنة الرسمية التي تم تشكيلها من عدة جهات في المملكة العربية السعودية لتعويض ضحايا حريق مستشفى جازان (الذي نشب عام 2015) مبلغ 400 ألف ريال (107,000 دولار)، وإحالة المصابين للمحكمة لتقدير الضرر والدية بناء على درجة الإصابة.

ووفق صحيفة “مكة” المحلية، فإن تقدير التعويض جاء بعد صدور قرار المقام السامي وإحالة ملف التعويضات للشؤون الصحية بمنطقة جازان، إذ باشرت المحكمة أخيرًا استقبال المصابين وتقدير الدية.

وكانت تعويضات الضحايا رفعت للمقام السامي من قبل لجنة شكلت من جهات رسمية عدة، كوزارات الداخلية والمالية والصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام.

يذكر أن حريق جازان وقع في عام 2015، وأسفر عن مصرع 25 شخصًا وإصابة 123 آخرين، وكان سببه تماسًا كهربائيًا بمحيط قسم الحاضنات في المستشفى، وتم تحميل المقاول الذي ثبت بالتحقيقات مخالفته لاشتراطات السلامة المسؤولية وإحالة مديرين و3 مهندسين لهيئة التحقيق والادعاء العام.