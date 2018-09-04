سجن طبيب وافد في السعودية بسبب “شهادة خبرة”

أودعت السلطات السعودية طبيبًا وافدًا في السجن بعدما تقدم بشهادة مزورة في محاولته لتجديد عقده.

وقام الطبيب، الذي لم يكتف بما لديه من شهادات علمية معتمدة وصحيحة تؤهله لتجديد عقده لدى هيئة التخصصات الطبية، بإضافة شهادة خبرة مزورة رفعها على الموقع الإلكتروني فافتضح أمره.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، كشف المتحدث باسم صحة الباحة ماجد الشطي أن الطبيب المتهم بالتزوير عمل في مستشفى “الملك فهد” بمنطقة الباحة، ونقل أخيرًا إلى مستشفى “قلوة” العام.

وأوضح أن المتهم بالتزوير معتمد من قبل هيئة التخصصات الطبية حتى نهاية هذا العام ويحمل شهادات طبية صحيحة، مبينًا أن الطبيب رغب في تجديد عقده السابق وتقدم بأوراق اعتماد جديدة على هيئة التخصصات الطبية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة التخصصات بحسب المعتاد، لكنه وبعد معاينة الأوراق من قبل الهيئة تم ردها للمستشفى لعدم صحة إحدى الشهادات.

وأكد متحدث الصحة أنه تم إنهاء خدمة الطبيب مباشرة بعد تزويره الشهادة، وإبلاغ الجهات الأمنية بهذا التجاوز، كما تم اتخاذ الإجراء من قبل المستشفى في الشهر نفسه الذي تبين فيه تزوير الطبيب لشهادة الخبرة.