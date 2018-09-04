إيران.. مقتل 6 عمال إثر سقوط مصعد من 17 طابقًا

لقي ستة عمال مصرعهم، مساء الثلاثاء، نتيجة سقوط مصعد كهربائي في أحد أبراج طهران السكنية المحطية ببحيرة “جيتكر” شمال غرب العاصمة الإيرانية.

وقال مساعد قائد شرطة المنطقة الثانية عشرة بالعاصمة طهران، العقيد حسين حمزة لويي، للوكالة الرسمية، إنه “في الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، سقط مصعد كهربائي في برج نرجس السكني المحيط ببحيرة جيتكر”.

وأضاف العقيد لويي أن “المصعد الكهربائي كان فيه 6 عمال ولقوا مصرعهم فورًا، ثلاثة منهم إيرانيين وثلاثة من اللاجئين الأفغان”، مبينًا أن “المصعد سقط من الطابق 13 إلى الطابق الرابع تحت الأرض”.

وتابع المسؤول الإيراني أن “الحادث وقع في مبنى قيد الإنشاء يجري تنفيذه وهو في مراحله النهائية”.