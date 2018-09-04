حريق كبير بسوق تجاري يسفر عن قتيل في طهران (صور)

شبّ حريق في مركز تسوق كبير في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، أسفر عن مقتل شخص يبلغ من العمر 30 عامًا وإنقاذ نحو 100 آخرين.

وقال متحدث باسم دائرة الإطفاء ببلدية طهران، محمد كرم در آبادي، للوكالة الإيرانية الرسمية: إن “حريقًا نشب نتيجة وجود مواد قابلة للاشتعال في مخازن مركز بهار التجاري وسط العاصمة طهران”.

وأضاف أن “الحريق اندلع في الطابق الثالث بمركز بهار للتسوق”، مبينًا أن “المركز مكون من عشرة طوابق ونجحت قوات مكافحة الحرائق في السيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى بقية الطوابق”.

وأشار إلى إنقاذ 100 شخص على الأقل، فيما أصيب شخص بينهم بجروح وهو بحالة خطرة وتم نقله إلى المستشفى، مبينًا أن “الحريق اندلع في الساعة الثالثة ظهرًا بالتوقيت المحلي لطهران”.

وفي 19 من يناير/ كانون الأول 2017، تعرض مركز “بلاسكو” التجاري بالعاصمة طهران إلى حريق هائل أدى إلى انهياره بشكل كامل، وخلّف نحو 40 قتيلًا من فرق الإنقاذ، والمركز مؤلف من 17 طابقًا وتم بناؤه في عهد شاه إيران محمد رضا بهلوي سنة 1962.