أطباء يكتشفون عنكبوتًا حيًّا داخل أذن رجل (صور)

اكتشف أطباء عنكبوتًا يعيش داخل أذن رجل في شمال شرق الصين، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ودخل الرجل الستيني إلى المستشفى في مدينة داليان، يوم السبت، بعد سماعه صوت أنين باستمرار في أذنه.

واكتشف الأطباء العنكبوت ذا الثماني أرجل وهو يزحف بين مجموعة صغيرة من الشبكات داخل قناة الأذن للرجل، وتمت إزالته على الفور.

وقال الرجل للطبيب، إنه يشتبه في أن الحشرة ربما تكون قد زحفت إلى أذنه أثناء نومه، وأنه يعاني من وجود بعض الحكة في أذنه.

وأوضح الطبيب كوي شولين، نائب رئيس الأطباء في قسم طب الأذن والحنجرة في مستشفى داليان المركزي، أن الرجل اشتكى من إحساس بالوخز، ويبدو وكأنه طبل يضرب في أذنه.

وصُعق الطبيب وطاقم التمريض عندما كشف المنظار عن أن العنكبوت الحي احتل قناة الأذن للمريض على عمق 5 سنتيمترات (2 بوصة).

وقام الطبيب في نهاية المطاف بإزالة العنكبوت وشبكاته، عن طريق رش قناة الأذن للمريض بالماء، وأكد لاحقًا أن سمع الأذن وقناة الأذن لم يتضررا.

وقال الطبيب، إنه شاهد العديد من حالات الحشرات الطائرة مثل النحل في آذان الناس، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها على عنكبوت حي في أذن مريض.