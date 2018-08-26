رجل يصدم الأطباء.. عثروا على 15 بيضة مسلوقة في مؤخرته

أصاب رجل هولندي الأطباء بالصدمة؛ بعد أن عثروا على 15 بيضة مسلوقة في مؤخرته؛ إثر حفلة جنسية شاذة.

تعاطى المريض البالغ من العمر 29 عامًا، عقارًا مخدرًا يدعى “جي إتش بي”، قبل أن يبدأ لعبته الجنسية الخطيرة مع شريكته في هولندا.

بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، تسبب البيض في تمزق شديد في جدار الأمعاء، وتركه بحاجة إلى جراحة طارئة.

اعترف المريض للأطباء بأنه وصديقته قاما بسلق البيض قبل تقشيره بعناية ووضعه في مؤخرته، ولم يشعر بالألم حتى وقت لاحق في المساء، عندما بدأ تأثير المخدر يزول.

وقال أحد الأطباء: “وصل المريض للمستشفى وهو يعاني من ارتفاع معدل ضربات القلب والتنفس السريع، وأظهرت الفحوصات المبدئية تصلب المعدة بأكملها”.

توقع الأطباء إصابة المريض بالإنتان البطني، ولكنهم صدموا عندما كشفت الأشعة المقطعية مدى إصاباته الرهيبة.

وتسبب البيض في انفجار قولونه وتراكم كميات كبيرة من الهواء والسوائل في تجويف البطن؛ مما دفع الأطباء لفتح بطنه في جراحة طارئة.

لحسن الحظ، نجحت العملية، وتمكن الأطباء من إزالة البيض وتنظيف بطنه، وقال الطبيب المعالج: “تم وضع المريض تحت الملاحظة في العناية المركزة لفترة قصيرة، ويمكنه مغادرة المستشفى بعد عدة أيام”.