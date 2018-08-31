هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في الكويت لإنقاذ أحد الحجاج

أعلنت شركة الطيران الوطنية الإيرانية “هما”، الجمعة، أنّ إحدى طائراتها القادمة من المدينة المنورة وتحمل حجاجًا إيرانيين، هبطت في مطار دولة الكويت بشكل طارئ لإنقاذ أحد الحجاج الذين كانوا على متن الطائرة.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إنّ “الرحلة المرقمة 1531 التابعة لشركة الطيران الإيراني، كانت قادمة من المدينة المنورة باتجاه مدينة الأحواز جنوب إيران، هبطت بشكل طارئ في مطار الكويت، بسبب التدهور السريع في صحة أحد الحجاج الإيرانيين”.

وأضافت أنّ “أحد الحجاج من أهالي مدينة الأحواز تدهورت صحته بشكل سريع نتيجة إصابته بالأسلحة الكيميائية العراقية إبان الحرب مع إيران العام 1980، كونه من قدامى المحاربين”.

وتابعت أن “الحاج تم نقله إلى أحد مستشفيات دولة الكويت لتلقي العلاج بعدما هبطت الطائرة في مطار الكويت في الساعة 14:15 ثم غادرت باتجاه مطار مدينة الأحواز 15:05”.

ونفت شركة الطيران الإيرانية أن تكون عملية هبوط إحدى طائراتها في مطار الكويت نتيجة خلل فني، معتبرة ما نشرته وسائل الإعلام المحلية في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.