جريحان بهجوم في محطة قطارات في أمستردام

المصدر: أ ف ب

أصيب شخصان بجروح في هجوم بسكين في محطة القطارات المركزية المزدحمة في أمستردام صباح الجمعة، وفق الشرطة.

وقالت الشرطة، في تغريدة على تويتر: “تم إطلاق النار على مشتبه به بعد حادثة طعن في أمستردام سنترال ستيشن”، محطة القطارات المركزية.

وأوضحت الشرطة لوسائل إعلام هولندية أن دوافع المهاجم غير معروفة، وغردت فيما بعد أنها “تنظر في جميع السيناريوهات”.

وأغلقت الشرطة منصتين فقط أمام الركاب، في المحطة الكائنة وسط العاصمة التاريخي الذي تعبره القنوات المائية.

وأكدت شرطة أمستردام أن الجريحين والمهاجم المفترض نقلوا إلى المستشفى، دون الكشف عن حالتهم.

وقال شاهد عيان لإذاعة أمستردام- إيه.تي المحلية إن المهاجم رجل ثلاثيني.

وهرعت العديد من سيارات الشرطة والإسعاف إلى أمام المحطة المبنية من أحجار الطوب الحمراء، وتم فرض طوق أمني في المحيط.

وأظهرت صور نشرها أشخاص كانوا في المحطة على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر الأمن وهم يوجهون الركاب نحو المخارج بينما وصل المسعفون مع حمالات.

وبقيت هولندا بمنأى عن الهجمات الإرهابية التي هزت جيرانها الأوروبيين في السنوات الماضية.

لكن وسط مخاوف وتقارير بأن أشخاصًا مرتبطين ببعض الهجمات، ربما مروا لفترة قصيرة في هولندا، يقول مسؤولو الأمن والاستخبارات إن مستوى التهديد كبير.

ويستخدم حوالي 250 ألف شخص محطة سنترال ستيشن يوميًا، بحسب دليل سياحي لأمسترادام.

وقالت الشرطة إن قطارات الترام التي تنطلق من أمام المحطة متوقفة، دون مزيد من التفاصيل.