المغربي عبد الحق نوري نجم أياكس أمستردام يفوق من غيبوبته بعد أكثر من عام

فاق عبد الحق نوري نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي من غيبوبة دخل فيها قبل نحو عام إثر سقوطه في الملعب خلال مباراة ودية لفريقه.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن تقارير هولندية أن شقيق نوري كشف عن أنه بات يتواصل مع عائلته بالإشارة لكنه لا يمكن أن يتحرك بعد.

وقال عبد الرحيم شقيق اللاعب المغربي الأصل الذي سقط في الملعب خلال مباراة ودية في يوليو/ تموز 2017 إن عبد الحق فاق من الغيبوبة ويتحدث بالإشارة لكن دون قدرة على الحركة.

وأوضح عبد الرحيم عن شقيقه “حالته العصبية أفضل مما كانت عليه قبل بضعة أشهر بدنيًا. الأمر صعب إنه لا يحرك جسده.. فقط رأسه”.

وأضاف “لكن في بعض الأحيان يجلس على كرسي متحرك لكن دون التحرك أو الكلام”.

وسقط اللاعب البالغ حينها 20 عامًا مغشيًا عليه خلال مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد ضد فيردر بريمن في النمسا عندما توقف قلبه عن العمل.

واحتاج اللاعب الشاب إلى عناية طبية في الملعب قبل نقله بطائرة إلى المستشفى، لكن أياكس أكد أنه بالرغم من أن قلبه يعمل بشكل طبيعي إلا أنه حدث تلف في بعض أجزاء المخ؛ ما تسبب في توقف بعض الوظائف.

وأضاف النادي في بيان حينها” لا توجد فرصة لتعافيه من هذا الخلل في وظائف المخ. ربما يرجع ذلك لنقص إمدادات الأكسجين إلى المخ“.

وولد نوري لأبوين من أصل مغربي ويلعب في منتخب هولندا للشباب.

وقبل هذه الواقعة شارك في 15 مباراة مع أياكس بينها ثلاث مباريات في الدوري الأوروبي.