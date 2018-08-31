تفاصيل مشاجرة بين 20 شابًا في الكويت (فيديو)

ظهرت تفاصيل جديدة عن المشاجرة التي اندلعت يوم الثلاثاء الماضي بين 20 شابًا وحدثًا بمنطقة الظهر التابعة لمحافظة الأحمدي في الكويت.

وقال أحد أطراف الشجار كان يركب سيارة رياضية إنه تعرض للتهديد من قبل مركبة نوع “جيمس” لونها بترولي، وأنه قام بتعمد الاصطدام بسيارته الرياضية موديل 1979 محدثًا بها تلفيات جسيمة.

كما اتهم صاحب السيارة “جيمس” بأنه ترجل من سيارته حاملًا بيده آلة حادة “ساطور” وحاول ضربه، ولكن تجمعًا للشباب حال دون ذلك.

وكانت وزارة الداخلية قد تمكنت من تحديد صاحب المركبة الرياضية والتحقيق معه في قضية استهتار ورعونة، فيما تمسّك هو بتسجيل قضية بحق صاحب المركبة التي تمكنت “الداخلية” من ضبطها دون أن تتمكن من ضبط قائدها.

ووّثق مقطع فيديو متداول قبل يومين مشاجرة عنيفة بين 20 شابًا وحدثًا على الأقل في منطقة الظهر في محافظة الأحمدي الكويتية.

وأظهر المقطع المتداول تصادمًا عنيفًا بين سيارتين جرّاء المشاجرة، واشتباك المتشاجرين المتجمعين.