مصدر في الكويت يكشف سبب وفاة الطالبين الضابطين

كشف مصدر عسكري سبب وفاة الطالبين الضابطين، هديب السوارج وفالح العازمي، وإصابة 3 آخرين، مبينًا أن الطلبة تعرضوا لإجهاد بدني، حيث قضوا وقتًا طويلًا ليومين متتاليين تحت أشعة الشمس في الميدان.

ووفق صحيفة “الراي” المحلية، بيّن المصدر أن الطلبة أمضوا ساعات في التدريب خلال الجو الحار؛ الأمر الذي جعلهم يشكون من التعب والإرهاق الشديدين، واستدعى نقلهم للمستشفى.

وقال إن حالة أحد الطلبة الثلاثة الذين نقلوا للمستشفى لا تزال غير مستقرة، ويعتمد على الأجهزة في التنفس وتفعيل نشاط الكلى؛ بعد تعطل إحدى الكليتين عن العمل، أما الطالبين الآخرين فقد تحسنت حالتهما.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش، نعت الطالب ضابط هديب السوارج والطالب ضابط فالح العازمي من الدفعة 46، واللذين وافتهما المنية يوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الدفاع، أن جهات الاختصاص باشرت إجراءات التحقيق بالواقعة؛ للوقوف على أسباب الوفاة.