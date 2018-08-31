الإمارات.. وفاة طفلة إثر سقوطها من الطابق الـ29

لقيت طفلة أجنبية (5 سنوات) مصرعها؛ بعد سقوطها من شقة في الطابق الـ29 لأحد الأبراج السكنية بالشارقة في دولة الإمارات.

وبحسب صحيفة “البيان” المحلية، ورد بلاغ إلى مركز الشرطة من قبل مارة شاهدوا الحادثة، حيث توجهت دوريات الشرطة والإسعاف إلى المكان فورًا، وأعلنت وفاة الطفلة من شدة الاصطدام، فيما تم استجواب أفراد الأسرة لتحديد ما إذا كان هناك إهمال وراء الوفاة.

وسبق أن أطلقت شرطة الشارقة حملة توعوية تناولت ظاهرة سقوط الأطفال من الأماكن العليا، والتي تقع بشكل متكرر في الإمارة.

وفي تقرير أعدته الشرطة خلال 6 سنوات، تبین أن أسباب المشكلة تتمحور حول الإهمال الأسري، التخزین في الشرفات، وضع الأثاث أسفل النوافذ وتركها مفتوحة، عدم الالتزام بالاشتراطات الفنیة للشرفات والنوافذ وانخفاض مستوى علوها، خاصة في البنایات القدیمة، وعلیه تم وضع خطة تكاملیة بين جمیع الهیئات والجهات المعنیة للقضاء على هذه الأسباب.