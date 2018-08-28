بالفيديو.. حجز “مفحط” في سلطنة عمان بعد دهسه رفيقه بطريقة مروعة

بالفيديو.. حجز “مفحط” في سلطنة عمان بعد دهسه رفيقه بطريقة مروعة

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

تداول ناشطون خليجيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروع خلال ممارسة التفحيط.

وأظهر المقطع المتداول شخصًا يستعرض بسيارته عن طريق الدوران بها، لكن وفي تلك اللحظة فُتح باب السيارة وسقط رفيقه منها، والذي كان يجلس بجواره، لتدهسه عجلات السيارة أكثر من مرة أثناء استعراض قائدها.

ومن غير المعروف مكان وزمان الواقعة، وفيما إذا كان الشخص الذي سقط قد لقي حتفه.

لكن ناشطين قالوا إنها حدثت قبل يومين في سلطنة عمان، وتم حجز صاحب المركبة، وذكر آخرون أن الشخص الذي سقط تحت العجلات، لم يمت.

ولا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات المتداولة.

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