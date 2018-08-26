طهران تشهد 3 حالات انتحار في يوم واحد (صور)

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، 3 حالات انتحار، في تأكيد واضح على صحة التقارير التي تُشير إلى ارتفاع حالات الانتحار في البلاد.

وقالت وكالة أنباء “فارس نيوز” الحكومية، في تقرير لها، إن “3 من مواطني العاصمة طهران، أقدموا على الانتحار، بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا”.

وأوضحت الوكالة أن “الفتاة أقدمت على الانتحار في شارع مطهري، فيما أقدم شاب يبلغ من العمر 20 عامًا على الانتحار عندما رمى بنفسه من الطابق الثالث في الشقة التي كان يسكن فيها مع عائلته”.

وفي أقدم وأهم الشوارع وسط طهران شارع “وليعصر”، والبالغ طوله 18 كلم، أقدم شاب على شنق نفسه في الشارع العام، وفقًا لتقرير الوكالة.

ووصف رئيس جمعية الاجتماعيين الإيرانية حسن موسوي، ارتفاع حالات الانتحار في إيران، بـ”الوضع الخطير”، خاصة في طهران وبعض المدن الكبرى.

وقال إن طهران “سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 حالات انتحار في ثلاثة سيناريوهات مختلفة”، مضيفًا أنه “لا توجد إحصاءات دقيقة حول معدلات الانتحار في البلاد”.

وأكد موسوي أن “الإحصاءات الخاصة بمحاولة الانتحار أعلى ثلاث مرات على الأقل من الرقم المعلن”، مشيرًا إلى أنه “ما بين 5 إلى 7 أشخاص من أصل 100 ألف إيراني يُقدمون على الانتحار، وهذه الإحصاءات ثابتة ومسجلة لدى السلطات الحكومية”.