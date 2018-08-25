10 قتلى بانفجار منزلين في مدينة مشهد الإيرانية

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح، اليوم السبت، جراء انهيار منزلين متجاورين بسبب انفجار نتيجة تسرب غاز من أحد المنازل في مدينة مشهد شمال شرق إيران.

وقال نائب مدير منظمة إطفاء الحرائق في بلدية مدينة مشهد، مهدي رضائي، إن “انفجارًا نتج عن تسرب الغاز أدى إلى انهيار منزلين صباح اليوم السبت، وأدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح بعضهم في حالة خطرة”.

وأوضح رضائي، في تصريحات صحفية، عن إلحاق الانفجار أضرارًا جسيمة بالوحدات السكنية والمنازل المجاورة، منوهًا إلى أن “6 من المواطنين لقوا مصرعهم على الفور فيما توفي 4 أشخاص بعد نقلهم إلى المستشفى في مدينة مشهد“.

بدورها، قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا” إن “3 مبان دُمرت بشكل كامل، فيما تعرض 15 مبنى مجاورًا إلى دمار وأضرار وصلت إلى 70 %”.